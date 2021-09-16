Без Дураковича. Депутаты Сребреницы отправили в отставку спикера-доносчика

16.09.2021 20:36 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Большинство депутатов Скупщины городка Сребреница в Республике Сербской проголосовали за отставку ее председателя-бошняка Камила Дураковича.

Ранее Дуракович написал заявление в Прокуратуру Боснии и Герцеговины на журналиста государственного телеканала Республики Сербской – РТРС Бранимира Джуричича за отрицание лживого «геноцида в Сребренице», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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За отставку провокатора проголосовало большинство депутатов Скупщины городка – пятнадцать человек. На его место был избран Салко Турсунович.

«Мы внесем отставку Дураковича в повестку дня в связи с преследованием журналистов. В этом отношении существует консенсус всех политических партий Республики Сербской», – заявил в июле этого года Милорад Додик и свое обещание сдержал.

Напомним, что Камил Дуракович в день, когда поправки Верховного представителя по БиГ, вводящие уголовную ответственность за отрицание лживого «геноцида в Сребренице» и «прославление военных преступников» (на самом деле героев обороны Республики Сербской) вступили в силу, написал заявление в Прокуратуру БиГ на журналиста государственного телеканала Республики Сербской – РТРС Бранимира Джуричича, потомка жертв усташеского концлагеря Ясеновац, написавшего у себя в твиттере, что в Сребренице не было геноцида.