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30.07.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Сербия, Скандал
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Скупщина Сребреницы решила отправить в отставку своего председателя за подлый донос на сербского журналиста

После летних каникул Скупщина Сребреницы внесет в повестку дня отставку председателя Камила Дураковича, написавшего...

После летних каникул Скупщина Сребреницы внесет в повестку дня отставку председателя Камила Дураковича, написавшего в Прокуратуру БиГ донос на журналиста за отрицание липового «геноцида в Сребренице».

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Информацию о намерениях законодательной власти муниципалитета Сребреница сообщил сербский член Президиума БиГ Милорад Додик на пресс-конференции после внеочередного заседания Народной скупщины Республики Сербской.

Заседание было посвящено антисербским поправкам в боснийский УК надсмотрщика Запада за БиГ – Верховного представителя, австрийского дипломата Валентина Инцко, предусматривающих уголовную ответственность за отрицание лживого «геноцида в Сербренице».

«Мы внесем отставку Дураковича в повестку дня в связи с преследованием журналистов. В этом отношении существует консенсус всех политических партий Республики Сербской», – сказал Додик.

Напомним, что Камил Дуракович в день, когда поправки Верховного представителя вступили в силу, написал заявление в Прокуратуру БиГ на журналиста государственного телеканала Республики Сербской – РТРС Бранимира Джуричича, потомка жертв усташеского концлагеря Ясеновац, написавшего у себя в твиттере, что в Сребренице не было геноцида.



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