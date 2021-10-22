«Без России и Белоруссии Украину ждет ужас в энергетике» – Гольдарб

22.10.2021 15:42 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Если Киев не изменит свою внешнюю политику и не пойдёт на сближение с Россией и Белоруссией, то в скором времени Украина лишится государственности.

Об этом в эфире YouTube-канала киевского рэпера и блогера Тарика Незалежко заявил экономический и политический эксперт Максим Гольдарб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если отношения с Россией и Белоруссией, а это главные поставщики энергетики для Украины, уйдут в негативную политическую плоскость, которая нивелирует экономическое интересы для тех стран, то ситуация будет опасной. Вопрос не только в отоплении домов, хотя и с этим могут быть проблемы. Вопрос в том, что на сегодня подорожание электроэнергии неизбежно, довели до этой ситуации в Киеве», – считает Гольдарб.

«Электроэнергия сегодня для юридических лиц по 4 гривны, газ по сорок тысяч гривен. Задумайтесь, что будет происходить с фабриками, заводами и хлебопекарнями, когда им на холодный период нужно будет покупать тепло и свет по цене в разы больше от теперешней. Это повлечёт за собой рост цен в целом и себестоимости, падение конкурентоспособности и платежеспособности населения», – сказал эксперт.

Кроме того, он отметил, что на Украине запущен кризис, который приведёт к потере контроля у власти и непредсказуемым последствиям.

«Я полагаю, что энергетический кризис нужно рассматривать именно в таком ракурсе, а не говорить, что у нас проблемы с газом и электроэнергией и придётся в ноябре просить у Лукашенко продать. Мне кажется, что ситуация усугубится и кризис уже запущен, цены будут расти, а гривна обесценится, её платёжная сила упадёт на 20-25 процентов», – добавил экономист.

«Если власть потеряет контроль по вертикали, то вернуть его через пару месяцев уже будет нереально. Огромное количество оружия, большое количество справедливо злых людей, подогретые антинациональные мнения, бедность в целом. Всё это может повлечь за собой тяжёлые последствия для страны. Надеюсь, что этого не произойдёт, но с другой стороны, я не понимаю, что нужно, чтобы Украина наконец прозрела и поняла, что дальнейшее оболванивание и пребывание у власти болванчиков – тот самый ужас, который обязательно будет усиливаться», – заключил Гольдарб.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что уже в следующем месяце на Украине могут остановиться более 90% предприятий , которые не будут не в состоянии оплатить нынешние растущие тарифы на газ.