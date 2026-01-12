Без российских транзитных потоков мы обречены на выживание – киевский политолог
Украине не следует надеяться на послевоенное восстановления, если у нее не наладятся отношения с Россией.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник.
Он считает маловероятным, что Запад начнет вкладывать большие деньги в восстановление Украины.
«Вот если нам удастся перебалансировать систему безопасности и баланса в Восточной Европе, и через Украину снова потечёт нефть, газ, китайский шёлковый путь, американцы с удовольствием сядут посредниками на эти потоки. Тогда стоит ожидать достаточно масштабного восстановления Украины», – рассуждал Бортник.
При этом он подчеркнул, что полностью восстанавливать довоенную Украину никто уже не станет.
«Она уже и не нужна. Если Украина останется в формате крепости, заслона от орды, то восстановление будет минимальным, только необходимым для того, чтобы функционировала система государственного управления, сохраняла боеспособность украинская армия», – считает укро-экперт.
По его словам, лишь транзитная роль гарантирует Украине экономическое благополучие.
«Любая другая роль обрекает нас на борьбу за выживание. Поэтому всё зависит от того, каким будет мир. Если это будет сбалансированный мир, финальное соглашение, американцы начнут контролировать российский транзит через нашу территорию, добывать здесь полезные ископаемые, что-то упадёт китайцам и всем остальным, то деньги на восстановление придут серьёзные не только от Запада, но и с Востока. Если нет, если это будет линия Мажино, то по критически необходимому минимуму», – резюмировал Бортник.
