Без российских транзитных потоков мы обречены на выживание – киевский политолог

Украине не следует надеяться на послевоенное восстановления, если у нее не наладятся отношения с Россией.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник.

Он считает маловероятным, что Запад начнет вкладывать большие деньги в восстановление Украины.

«Вот если нам удастся перебалансировать систему безопасности и баланса в Восточной Европе, и через Украину снова потечёт нефть, газ, китайский шёлковый путь, американцы с удовольствием сядут посредниками на эти потоки. Тогда стоит ожидать достаточно масштабного восстановления Украины», – рассуждал Бортник.

При этом он подчеркнул, что полностью восстанавливать довоенную Украину никто уже не станет.

«Она уже и не нужна. Если Украина останется в формате крепости, заслона от орды, то восстановление будет минимальным, только необходимым для того, чтобы функционировала система государственного управления, сохраняла боеспособность украинская армия», – считает укро-экперт.

По его словам, лишь транзитная роль гарантирует Украине экономическое благополучие.