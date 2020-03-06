Без российской нефти Лукашенко ожидают проблемы на выборах

06.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Белоруссия не найдет дешевую замену российской нефти, несмотря на соответствующие заявления белорусского президента Александра Лукашенко.

К такому выводу приходят опрошенные «Известиями» эксперты, передает «ПолитНавигатора».

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«Из России идет прямая труба, ничего более рационального придумать невозможно. Нефть из России дешевле примерно на 10-15 долларов за баррель. Контракты с другими поставщиками Белоруссии невыгодны экономически, поэтому я считаю такие маневры частью торга Минска с Москвой», – считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

В свою очередь белорусский экономист Ярослав Романчук считает проблемой саму структуру белорусской экономики.

«Страна не добывает нефть, но делает ставку на нефтепереработку. Такая ситуация сложилась еще в Советском Союзе, но сейчас она бесперспективна. Лукашенко 25 лет сидит на нефтяной игле, не готов переосмыслить ситуацию. Купить нефть не проблема, но ни одна страна не будет делать скидку, не будет дотировать чужую экономику», – убежден Романчук.

А белорусский политолог Дмитрий Болкунец отмечает, что энергетические проблемы обернутся ростом цен и повышением тарифов.

«Дорогая нефть приведет к повышению цен в магазинах, повышению тарифов, то есть она ударит по карманам избирателей. В таких условиях выборы станут сложным испытанием для Лукашенко. Вероятно, их проведут в период каникул и отпусков – в июне-июле, а не 30 августа, как планировали ранее», – заявил Болкунец.

Ранее Лукашенко провел специальное совещание, где объявил, что в Белоруссия будет покупать у России только около 40% нефти, а остальное получит «с портов Балтики и из Одессы».

«Проблемы у Минска начались из-за проводимого Россией налогового маневра, который подразумевает снижение экспортной пошлины на нефть и увеличение налога на добычу полезных ископаемых. Начиная с 2019-го каждый год пошлина на нефть и нефтепродукты снижается и с 2024 года обнулится, – напоминает издание. – В результате цены для Белоруссии постепенно вырастут до мирового уровня. По оценкам Лукашенко, в 2020 году республика потеряет из-за налогового маневра $420–440 млн, общие потери в 2019-2024 годах составят 10-11 миллиардов долларов.

Нефтяной конфликт разразился на фоне политических разногласий. Минск просил Москву компенсировать убытки, та предлагала углубить интеграцию в рамках Союзного государства. Достичь понимания не удавалось, поставки российской нефти в Белоруссию сократились с начала года примерно в пять раз».

Как сообщал «ПолитНавигатор», без русской нефти начался обвал белорусской экономики.