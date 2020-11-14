Бежавшая из Крыма замайданщица признала, что Россия не угнетает крымчан

14.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия не угнетает население Крыма – там выстраивается инфраструктура, возводятся автобаны и новые микрорайоны.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила бежавшая в Киев жительница полуострова, поддержавшая госпереворот на Украине, депутат Верховной рады, член президентской фракции «Слуга народа» Лиза Богуцкая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Богуцая посчитала, что «сидят и плачут» в российской Крыму обиженные бизнесмены на ЮБК.

«Они живут там не под гнетом. Они, очень многие, уже привыкли там жить. Да, Россия много строит. Действительно, мне прислали сейчас видео того места, в котором я жила, я просто его не узнала совершенно. Возле Симферополя прям, в пригороде Симферополя, в частном доме. У нас там было яблочное поле большое – там уже стоят такие многоэтажки, там уже такие автобаны построили, ну совершенно, как будто это и не Симферополь. Понимаете, там совсем по-другому.

Но при этом, на Южном берегу все подходы к морю ограничены заборами, узкие очень проходы, пройти нельзя. Те, кто на Южном Берегу ожидал Россию и думал, что сейчас их бизнес просто попрет, сейчас, конечно, сидят плача, что при Украине было значительно лучше. Но очень многие довольны и счастливы», – заявила Богуцкая.

Ранее регулярно посещающий Крым бывший депутат Верховной рады Евгений Балицкий заявил, что при Украине полуостров не мог мечтать о таком развитии.