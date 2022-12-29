Бежавшие из Крыма в Одессу украинцы обещают разбомбить центр Севастополя

29.12.2022  01:17 (Мск), Одесса
Михаил Рябов.  
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Дзен, Крым, Одесса, Россия, Севастополь


Елена Кудряшова, работавшая в Крыму на телеканале ВМС Украины «Бриз», редакция которого бежала в 2014 году в Одессу вместе с многочисленными украинскими адмиралами, пообещала уничтожение исторического центра Севастополя.

Об этом украинская тележурналистка написала в соцсети, комментируя свежие снимки главной базы Черноморского флота.

Елена Кудряшова, работавшая в Крыму на телеканале ВМС Украины «Бриз», редакция которого бежала в...

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«Пусть остаётся в истории. Скоро уйдёт за аэродромами военными. Война есть война», – написала Кудряшова в ответ бывшей коллеге по ТВ, которая опубликовала фотографии центра Севастополя зимой.

Напомним, украинские нацисты проводят этой ночью снос памятника Екатерине II в Одессе.

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