Бежавший в Киев либерал разочаровался в украинцах

14.01.2022  20:56 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Украинцы придерживаются ущербного подхода, построенном на отрицании русскости, и неспособны внятно объяснить, что они из себя представляют.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бежавший из России политик Илья Пономарёв, в 2014 году – единственный депутат Госдумы, голосовавший против воссоединения Крыма с Россией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы придерживаются ущербного подхода, построенном на отрицании русскости, и неспособны внятно объяснить, что они...

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«Я считаю, что когда кто-то один начинает строить свою идентичность на отделении себя от кого-то другого – ущербный подход. Это означает, что этот человек или нация не знает, кто он и что он. Поэтому вместо того, чтобы сказать: «Мы это», он говорит: «Мы не вот это». На мой взгляд, это тупик. Концепция: «Украина – АнтиРоссия» неправильная.

Путин в итоге сам попал в ту же самую ловушку, потому что он сам начал говорить про Украину – АнтиРоссию, чего раньше никогда не происходило. Но сама российская элита в своей массе не делает подобных умозаключений. Чего не отнять у всех россиян – чувство собственного величия, и там – «не может быть в принципе такой идентичности» (как украинец – ред.)», – сказал Пономарёв.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что поскольку киевская власть продолжает русофобскую истерию и попытки разместить на своей территории базы НАТО, Москва может уничтожить украинское государство.

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