В Киеве готовят русофобскую Украину к уничтожению Россией

10.01.2022  20:27 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, русофобия, Украина
Новости Украины

Поскольку киевская власть продолжает русофобскую истерию и попытки разместить на своей территории базы НАТО, Москва может уничтожить украинское государство.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил экс-спикер МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку киевская власть продолжает русофобскую истерию и попытки разместить на своей территории базы НАТО,...

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«Нужно понимать, что 8 лет мы рассказываем о войне, но реальной войны нет, а идёт более чем ограниченный конфликт без применения авиации и ракетных вооружений в Донбассе, который не затрагивает 90 процентов нашего населения. Такого больше не будет, или будет урегулирование, или будет большая эскалация, которая в той или иной форме коснётся всех.

Это нужно понимать, потому что терпение в Москве закончилось. Все возлагали большие надежды на Зеленского, который шёл к власти на антивоенных и антипорошенковских заявлениях, который пусть трудно и не быстро должен был двигать ситуацию в сторону урегулирования», – сказал он.

Кроме того, депутат отметил, что из-за того, что Украина продолжает русофобскую истерию, Россия может пойти на уничтожение страны.

«Ничего этого не состоялось, а продолжается русофобская истерия, втягивание сюда военной инфраструктуры НАТО, всё это вызывает у России жёсткую и понятную реакцию.

Москва чётко дала понять, что скорее перестанет существовать соседнее с ними государство, чем это государство станет членом НАТО», – заключил Волошин.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что украинские «патриоты» скорее развалят страну и отдадут Донбасс России, чем допустят, чтобы в Верховной раде были представители Донецка и Луганска.

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