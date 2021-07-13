Безумная Черновол в ярости: Проворовавшегося генерала Порошенко отправили в тюрьму

13.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Бывшего заместителя министра обороны, генерала Игоря Павловского, работавшего при президенте Петре Порошенко, арестовали на два месяца.

Соответствующее решение вынес Печерский районный суд Киева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно решению суда, альтернативой аресту также может стать залог в размере 500 миллионов гривен.

ГБР подозревает Игоря Павловского в участии в крупных коррупционных схемах, по поставкам в армейские подразделения в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества.

Речь идет о десантных катерах «Кентавр», произведённых на заводе Петра Порошенко «Кузница на Рыбальском», и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могли использоваться в ВСУ.

Эти схемы нанесли украинскому государству ущерб на сумму более 475 миллионов гривен.

Пока Печерский суд заседал и выносил решение, под его стенами собралось несколько десятков националистов – поддержать проворовавшегося экс-генерала. Они громко требовали отпустить Игоря Павловского, и провозгласили его «защитником», который в 2016-2018 годах якобы добросовестно исполнял свой долг.

«Причина этого всего процесса одна – ослабление обороноспособности нашей страны. Это очень серьёзная беда сейчас происходит. Пять лет постмайданной власти, когда Павловский был заместителем обороны, в нашей стране выполнялся государственный оборонный заказ. Это ремонт, модернизация техники, изготовление новых образцов. Всё это делалось с нуля», – завила в ходе своего выступления перед людьми скандальная майданщица, экс-депутат Рады Татьяна Черновол.

А сейчас, по её словам, государственный оборонный заказ выполняться перестал – Киев всё закупает за границей, чем подрывает безопасность Украины.

«Потому я абсолютно убеждена – за всем происходящим стоит и дирижирует Кремль. Он дирижирует Зеленским, используя отсутствие у него государственно стержня и понимания государственных процессов, русский мир в его душе. Использует его дурость и непонимание того, как работает государство. Но это не Кремль будет нести ответственность. За эти вещи отвечать будет Зеленский», – пообещала экс-депутат.

Напомним, Печерский районный суд Киева начал рассматривать это дело на прошлой неделе – тогда меру пресечения избрали почти всем участникам. Однако решение по Игорю Павловскому перенесли на «неопределённый срок» из-за давления националистов из лагеря Петра Порошенко, которые устроили под зданием суда митинг и объявили происходящее «репрессиями против украинских героев».