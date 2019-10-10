Билецкий рассказал, как полиция начала стрелять по нацикам

10.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Украинская полиция на блокпосту Кременная на Луганщине была вынуждена открыть огонь в воздух из-за отказа направлявшихся в прифронтовое Золотое националистов пройти личный досмотр на предмет наличия оружия и других запрещенных предметов.

Об этом в своем видеообращении признался основатель нацбата «Азов», глава партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ветераны предложили схему, что полиция может пройти по машинам и посмотреть, есть ли что-то незаконное, дадут переписать паспортные данные людей и пропустить, то есть пошли навстречу полиции. Но когда это сделали, у полицейских появилось новое требование – они стали требовать, чтобы все 150-160 людей прошли личный физический осмотр в будке контроля на пропускном пункте. Это вызвало возмущение, люди начали выражать недовольство. На это какой-то идиот из полицейских начал стрелять в воздух. Пришлось ехать из Золотого в Кременную. Ситуацию решили, как и планировали, всего-навсего внешним осмотром, только 2,5 часа потеряли на блокпосту», – рассказал Билецкий.

При этом лидер радикалов обвинил в произошедшем заместителя губернатора Луганской области, который, по его словам, пожаловался на националистов в силовые ведомства.

«Организовал это Юра Погуляйко – первый заместитель губернатора Луганской области. Того самого губернатора-сепара, который в 2014 году звал Россию бороться с хунтой, которого Зеленский назначил губернатором оккупированной по большей части Луганщины.

Так вот, Юру Погуляйко все знают как товарища, который незаконно выпиливает лес по всей области, это его главное жизненное достижение. Так что привет господину Голобородько (кинороль Владимира Зеленского – прим. ред.), у вас много дел, возможно есть какая-то схема, как побороть вырубку леса, назначая вырубщиков леса первыми заместителями губернатора.

Так вот, этот Юра Погуляйко написал заявление на штаб ООС, на полицию, на СБУ, чтобы разобрались с незаконными бандформированиями, в их ментовско-сепарском представлении так выглядят ветераны, фактически с просьбой сорвать сегодняшнюю акцию. Это закрытая бумажка, но я о ней знаю, потому что есть друзья во всех силовых структурах. И как раз их заказ сейчас выполняют на блокпостах смешанные группы полицейских и сотрудников СБУ», – заявил Билецкий.

Напомним, ранее в ходе брифинга в Северодонецке Андрей Билецкий пообещал организовать протесты радикалов против излишне «пророссийских» губернаторов.