«Надо качать»: Билецкий фактически призвал к путчу и свержению власти

09.10.2019, Северодонецк, Игорь Шаповалов

Основатель сформированного из неонацистов батальона «Азов», председатель партии «Национальной корпус» Андрей Билецкий пообещал протесты против излишне «пророссийских» губернаторов.

Об этом он заявил в ходе брифинга в Северодонецке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается губернаторов. Я только после своего приезда увидел, вообще, кто это, и был до глубины души поражён. Я знал, что у донецкого губернатора брат служит на хороших постах МГБ ДНР, талантливая семья. Это может быть и картинкой гражданской войны, и путём к разъединению, вернее, воссоединению.

Эти вопросы должна поднять проукраинская часть Луганской, Донецкой, и других областей. Эта история рождает большой общественный фронт. Сейчас из 16 организаций, входящих в «Рух ветеранов Украины», на данный момент 2 организации не включились в акцию против капитуляции.

Вы должны поднять вопрос, а мы его там, дальше, понесём. Это, конечно, дичь полнейшая, что в Луганщине и Донетчине нашлись два таких губернатора, «лучшие кадры»», – возмутился радикал, добавив, что в одном только Золотом гораздо больше более достойных, по его мнению, свидомых кандидатов на эту должность.

По мнению Андрея Билецкого, сейчас, на волне проходящих по всей стране протестов, сместить «предавших» Украину государственных деятелей вполне возможно – необходимо только раскачать ситуацию.

«Я думаю, что это чётко показывает позицию, что эти ребята однозначно решили сливаться. То есть у них вера, что добрый царь подарит им какие-то остатки автономии, мир, и так далее. Не подарит. Но то, что это символы того, что они решили сливаться, можно напрочь не сомневаться.

Если вы имеете все возможности выступить против этих людей, то на этой волне можно организовать давление, которое, вполне возможно, приведёт к смещению. Вопрос только в том, кого они следующим назначат. Жену Захарченко? Но надо качать, по-другому не бывает», – призвал националист.

Напомним, накануне националисты во главе с Андреем Билецким, вопреки приказу Владимира Зеленского о разведении войск, заняли прифронтовое село Золотое, после чего радикалы в Киеве выдвинули украинскому президенту ультиматум. В результате разведение войск оказалось сорвано украинской стороной.