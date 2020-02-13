13.02.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Крым, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Права человека, Преследования журналистов, Россия, Скандал, Украина
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«Блестящая спецоперация!»: обмен «беркутовцев» обернётся катастрофой для идей майдана


Выданные Донбассу по обмену и уже вернувшиеся обратно на Украину бойцы «Беркута», заявившие о готовности доказать в суде свою невиновность, могут оказаться «троянским конем» для Украины.

Если им удастся доказать свою невиновность в деле о расстрелах на Майдане, это может обернуться пересмотром всех происходящих в стране процессов.

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Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Алексей Гарань, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я хотел бы привести пример с обменом пленными. С одной стороны это успех, а с другой – мы то отдаем свидетелей по MH17, то отдаем этих экс-«беркутовцев».

А потом двое возвращаются в Украину и заявляют, что они добровольно вернулись, чтобы перед судом доказать свою невиновность и так далее. По моему мнению… это выглядит как блистательная российская пропагандистская операция.

Сначала мы забираем, а потом мы этих двоих возвращаем. Мы этим людям обещаем золотые горы и юридическое сопровождение. Мы понимаем, что в этих делах тяжело доказывать, и что с классными адвокатами, которые получают большие деньги, их можно выбелить, выгородить.

Так что, я думаю, что это была блистательная российская пропагандистская спецоперация. Но мы на это пошли. Сначала мы их отдаем, потом получаем двоих назад, которые теперь будут героями – и обвинять, что в них стреляли именно майдановцы», – тревожится Гарань.

Напомним, ранее о крайней опасности экс-«беркутовцев» для Украины заявила политолог Олеся Яхно.

А киевское издание «Зеркало недели» призвало к уничтожению в «символической плоскости» бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», противостоявших майданщикам в 2013 – 2014 годах.

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