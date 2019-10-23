Блицкриг на Кубань может закончиться для Гончаренко Магаданом

23.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинские деятели, которые провоцируют Россию на полномасштабный конфликт, не понимают, насколько быстрой и болезненной для Украины окажется такая война.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Верховной рады прошлых созывов от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гончаренко и все остальные могут выпендриваться сколько хотят, он может создавать там депутатскую фракцию «Кубань», но я думаю, что в конечном итоге депутатская фракция «Кубань» может превратиться в недепутатскую группу «Магадан». На этом вся эта история может закончиться.

Надо понимать одну вещь: если вы пытаетесь вот этими малыми силами спровоцировать полномасштабный конфликт, это безумно интересно. Но это будет очень быстро и это будет очень болезненно, и я не хочу даже в самом страшном сне представлять себе полномасштабную войну РФ с Украиной», – заявил Килинкаров.

Кроме того, как сообщал «ПолитНавигатор», помимо Кубани, у Киева есть планы на Курск, Сибирь, Марс и Сатурн.