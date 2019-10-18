После Кубани Украина замахнется на Курск, Сибирь, Марс и Сатурн

18.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Вслед за созданием в Верховной раде одиозным депутатом Алексеем Гончаренко парламентского объединения «Кубань» нельзя исключить, что к «исконным украинским землям» в Киеве отнесут США, Канаду и Австралию.

Об этом пишет «Комсомольская правда», отмечая, что решение украинских депутатов вызывает только смех.

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«Однако, дурной пример заразителен. И вряд ли кто исключит появление новых аналогичных объединений с названиями «Воронеж», «Дон», «Курск» и даже «Сибирь». Тем более, что делать ничего не надо. По примеру уже абсолютно государственных украинских управлений по Республике Крым. Которые, как, например, прокуратура по Крыму, регулярно пишут отчеты и получают зарплату, но не имеют к этой географии ни истории, ни отношения», – пишет газета.

При этом, полагает издание, в самый раз подобного рода деятельностью Гончаренко стоит обеспокоиться США, Канаде и Австралии.

«Потому что именно в этих странах на данный момент насчитываются самые многочисленные украинские диаспоры после России. Куда, особенно вместе с отступающими фашистами, бежали, и где укрылись многочисленные украинские пособники нацистов. И появление именно там подобных групп, равно как и самого Гончаренко вместе с украинскими парламентариями, гораздо более вероятно, чем в России. Потому что на Кубань они просто не сунутся. Кишка тонка. Уж, извините, проще им на Марс замахнуться. Или на Венеру вкупе с Сатурном», – иронизирует «КП».

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», на Украине рассказали, что планируют использовать Крымский мост для похода на Кубань.

Кроме того, в Киеве пообещали прекратить огонь после того, как дойдут до Кубани.

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