Боевик Семенченко вышел из тюрьмы под домашний арест

14.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Бывший депутат Верховной рады, боевик Семен Семенченко освобожден из СИЗО под домашний арест.

Соответствующую меру пресечения ему назначил Соломенский райсуд Киева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сам Семенченко в своем блоге обрадовался такому решению, но заявил, что будет бороться и дальше.

«Позитивное решение. Семену Семенченко изменили меру пресечения – домашний арест. Но это еще не конец. Борьба продолжается», – говорится в сообщении на его странице.

Напомним, ранее его арестовали по делу о создании частной военной компании.

Боевика также обвиняли в связях с импортом из России продукции военного назначения. Кроме того, он является фигурантом дела об обстреле телеканала 112 из гранатомета.