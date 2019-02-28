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28.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Скандал, Украина
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Боевики «АТО» выступили против «Квантового прыжка Шевченко»

Бывших боевиков так называемой «АТО» возмутила запланированная на эти выходные выставка рисунков с изображением поэта Тараса Шевченко в разных образах в одном из ресторанов сети «Veterano Pizza»

Видеоролик с коллективным обращением к основателю ресторана, экс-боевику  «АТО» Леониду Остальцеву в своём Телеграмм-канале опубликовали нацисты из группировки С14, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Предметом возмущения стало то, что основатель «Veterano Pizza» договорился с автором постеров о Тарасе Шевченко художником Александром Грековым о проведении в своём заведении выставки «Квантовый прыжок Шевченко».

«Уважаемый, ты построил бизнес на любви общества к образу ветерана» – начинается обращение к Остальцеву с дальнейшими упрёками в том, что он по уши обязан АТОшниками и все его перфомансы – это озвучивание их мнения.

В С14 полагают, что идея сделать в «Veterano Pizza» выставку карикатур Шевченко «очень неудачна».

«Радуются выставке те самые люди, которые радовались «параду членов» – помнишь, один художник пытался глумиться над нашей армией», – напомнил боевик батальона «Киев-2» Андрей Медведько.

Также боевики призвали Остальцева отказаться от выставки, чтобы не разжигать конфликт.

«Давай просто забудем к чёртовой матери эту историю», – предложил боевик батальона «ОУН» Андрей «Сивый».

Также «побратимы» отметили, что популяризировать «мову» и Тараса Шевченко нужно способом удовлетворяющим всё общество.

Завершает пафосный видеоролик портрет «кобзаря» на фоне космоса.

Ранее такие же постеры были размещены в киевском метро, но были затем изрезаны националистом Юрием Павленко “”Хорт”).

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее автор «парада членов», изобразивший «героев АТО» в виде пенисов, был вынужден сбежать с Украины.

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