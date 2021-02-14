Боевики, провокаторы, снайперы, – в Госдуме рассказали, что следует за фонариками Навального

15.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Штаб Навального проводит скрытые подготовительные мероприятия по организации «цветной революции» в России по методичкам, общим для всех госпереворотов в постсоветских странах.

Об этом в эфире YouTube-канала «БелрусИнфо» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть так называемый план-график «оранжевых» интервенций или майданов. По этому плану-графику нужно подготовить людей, провести их обучение кого-то в лагерях, подготовить боевую группу, которая должна выступать в роли провокаторов, завезти снайперов.

Все эти вещи непосредственно к майдану как-бы отношения не имеют – это скрытые подготовительные мероприятия. Так вот эти фонарики – скрытое подготовительное мероприятие», – сказал он.

Депутат отметил, что аналогичные акции проводились во всех странах, где происходили «цветные революции», в том числе и в Минске.

«Всё это нужно рассматривать как элемент подготовки. Такой элемент был в Киеве в 2014 году, в Тбилиси. Кстати, в Минске была такая же акция с фонариками. Но в Минске государственный переворот не получился, а попытка была, пока американцы не отступили из-за позиции России, что для них было неожиданным, потому что у них была информация, что российские олигархи достаточно влиятельны, чтобы не допустить вмешательство России в минские дела, – путём пролёта российских стратегических бомбардировщиков над Брестом и создания силового резерва.

Так вот, в рамках подготовки, у них были такие же акции один к одному как с фонариками. Это то же самое, один центр управления и один стратегический план в котором предусмотрены эти фонарики. Что мы сейчас и наблюдаем», – заключил Фёдоров.