Боевиков «АТО» ждет большая беда

05.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Из сформированного из неонацистов полка Нацгвардии Украины «Азов» в будущем планируется создать серьёзную ЧВК.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил экс-офицер СБУ, конфликтолог Владимир Мулык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, «Азов» не будут выводить из зоны «АТО», о чем сообщалось ранее, поскольку это подразделение работает под крышей МВД и минобороны.

«Это очень серьёзное военизированное формирование, хорошо вооруженное и укомплектованное по последнему слову техники. Естественно, там подготовлены бойцы очень серьёзного, высокого уровня. В будущем из них хотят сделать серьёзное ЧВК для выполнения задач как на территории, так и вне территории Украины. Кому оно будет подчиняться – пока непонятно», – сказал конфликтолог.

Он также говорит, что президента Украины Владимира Зеленского ждут большие проблемы после того, как боевики «АТО» поймут, что Киев их все эти годы бессовестно обманывал, а теперь предал.

«Зеленскому смерти подобно сказать полумиллиону бойцов: «Ребята, вас обманывали очень много времени. Потому что вы идёте умирать за «свою, Богом данную, землю», как у нас принято говорить, вам никто не сказал, что эта земля уже приватизирована». Она вся продана, а сейчас будет её легализация в электронной юрисдикции, где-то там в офшорах.

Объяснить это людям не получится, можно только сообщить. А, сообщив, они не будут слушать – они будут искать кто виноват и что делать. Это клиповое мышление без причинно-следственных связей: «Кто принёс нам эту страшную весть, того и казним».

Переворота не получится, потому что это будет похоже на революцию подполковников, которая была у нашего турецкого лидера, когда Турцию пытались перевернуть. И она не будет спонсирована серьёзными внешними игроками. Наверху уже договорились, что Зеленский пришёл, и он будет рулить», – добавил Мулык.

Эксперт подчеркнул, что «ветеранов АТО» не ждёт ничего хорошего, потому что будущим хозяевам Украины они не нужны.

«Ребят ждёт незавидная судьба. И у буржуев, которые возьмут их на услужение, уже не будет всего этого: «ты герой, вот тебе медали-значки, уважение и почёт всем твоим детям и семьям. Из этого полумиллиона бойцов очень многие пострадают. Зеленский их возьмёт на службу, но вот что будет после него – это большая беда», – резюмировал конфликтолог.