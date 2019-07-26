«Азов» хотят вывести из Донбасса – Аваков против

26.07.2019, Донецк, Александр Гусар

Командование «ООС» рассматривает вопрос вывода с передовой в Донбассе подчиненного МВД полка «Азов», что может встретить резко отрицательную реакцию руководства Министерства внутренних дел и Национальной гвардии Украины.

Такую информацию озвучил во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, 23 июля в штабе «ООС» в Краматорске было проведено экстренное совещание по вопросу оценки эффективности деятельности 18-го полка Национальной гвардии Украины «Азов», выполняющего задачи в составе 5-й батальонной тактической группы в зоне ответственности 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новолуганское на Горловском направлении.

«Причиной экстренного сбора главных руководителей СБУ, НГУ и ВСУ стали действия «азовцев», выраженные: в полном отказе нацистов согласовывать свои действия с руководством 30-й бригады и штабом «ООС» в вопросах применения оружия; увеличении небоевых потерь среди боевиков батальона, в связи с регулярным нарушением требований безопасности при обращении с оружием и инженерными боеприпасами; попытках занять, путем открытого противостояния с боевиками из 30-й бригады, более выгодные и безопасные позиции на передовой, позволяющие контролировать потоки контрабандных товаров на территорию Украины», – рассказал Эдуард Басурин.

Он отметил, что по итогам совещания принято решение о выводе подразделения с переднего края и возвращения в пункт постоянной дислокации город Мариуполь, однако, без разрешения министра МВД Арсена Авакова и командующего НГУ Николая Балана, командование «ООС» это сделать не может.

«В настоящее время предложения о выводе нацистов отправлены в главкоматы МВД и НГУ. При этом, в штабе «ООС» сомневаются в положительном решении данного вопроса, так как незаконная деятельность «азовцев» приносит немалые доходы как руководству полка, так и их кураторам – Авакову и Балану», – добавил представитель оборонного ведомства.

Наиболее веским аргументом, по мнению Басурина, для принятия решения о выводе нацистов стало выявление фактов установки ими мин на маршрутах движения подразделений 30-й бригады ВСУ, а также проведения местным населением сельхозработ.

«На одной из таких закладок подорвались 3 боевика из 30-й бригады, получившие тяжелые ранения. Факт происшествия по приказу командира бригады Гараза скрыт от командования «ООС», – сказал в заключение Эдуард Басурин.