«Бойцов трудно сдерживать» – Пушилин о готовности ДНР к украинской агрессии

05.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Несмотря на эскалацию и стягивание в регион техники ВСУ, в Донецкой Народной Республике ведётся следствие по убийству украинскими военнослужащими ребёнка.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается ребёнка – следствие продолжается. Я думаю, в самые ближайшие дни мы увидим предварительные результаты. Мы ни в коем случае не хотим быть огульными в своих заявлениях, но жизнь ребёнка оборвалась. Ужасные кадры, ужасное состояние родственников, ужасное состояние и у нас.

Ситуация, конечно, обостряется, и это видно невооруженным взглядом по количеству обстрелов, по количеству разрушений инфраструктуры, которые происходят практически ежедневно», – сказал Пушилин.

«Что касается скопления сил противника – этот процесс продолжается. У нас есть полная информация – где, в каких количествах, сколько единиц техники. Помимо нас часть этих данных есть даже у СММ ОБСЕ, это всё зафиксировано. Только за последний период более 600 единиц техники СММ ОБСЕ зафиксировало на железнодорожных узлах недалеко от линии соприкосновения.

Поэтому, с учётом действий Украины в переговорном процессе, с учётом действий на линии соприкосновения, мы видим, что Киев настроен именно на эскалацию, вплоть до полноценных боевых действий. Почему они не понимают самоубийственность этого и идут по такому пути – для нас остаётся вопросом», – добавил глава государства.

Он также отметил, что скопление украинских сил командование Республики известно, а НМ ДНР полностью готовы к нападению – более того, после череды убийств мирных жителей защитники Донбасса сами рвутся в бой.

«Что касается готовности нас – с этим всё в порядке. Бойцов, скажу честно, с трудом удаётся сдерживать, особенно после таких случаев, когда погибают дети.

В отношении дополнительной мобилизации – на данный момент такой необходимости нет. Подразделения НМ проходят постоянное обучение по всем направлениям», – резюмировал Пушилин.