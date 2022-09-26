Боксер Усик определился, чей Крым

26.09.2022  12:32 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Крым, Россия, Украина
Новости Украины

Бывший крымчанин, боксер Александр Усик, вставший на сторону украинских националистов, определился с принадлежностью полуострова.

В интервью скандально известному антироссийской пропагандой и пиаром шарлатанов киевскому журналисту Дмитрию Гордону он заявил, что считает Крым украинским и сожалеет, что его не защищали, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший крымчанин, боксер Александр Усик, вставший на сторону украинских националистов, определился с принадлежностью полуострова....

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При этом, Усик пожаловался, что ему было обидно, когда он жил в Крыму, что Украина устроила блокаду полуострова.

«На тот момент, в 14-м году, было обидно, когда ты живешь там, и там отключает воду и свет украинская сторона. А ты же там живешь, я же украинец тоже…

Да, он украинский, он был, его взяли внаглую, просто забрали, отжали. Я больше, чем уверен, что если бы были правильные указания людей, у которых есть яйца, то они бы не смогли Крым забрать так быстро. И есть знакомые, с которыми я общался, которые, оставшись там, уволились, их и поддавливают как-то, но они занимаются пчеловодством – все, и он говорит: «Нифига, если бы сказали: «Делайте», мы бы их всех вынесли». А меня спрашивают, чей он. Наш», – заявил Усик.

Ранее Усик также назвал Крым «оккупированным» и пригрозил вернуться на полуостров.

Также его жена сообщила, что после того, как Усик стал членом киевского фольксштурма, он перешел на мову.

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