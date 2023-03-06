Болгарские «братушки» поставили Киеву оружия на миллиарды долларов

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За последние два года болгарское оружие на миллиарды долларов попало на Украину через третьи страны, несмотря на заявления властей Болгарии об отсутствии таких поставок.

Об этом говорится в расследовании брюссельского издания Euractiv, опубликованном 6 марта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Только в прошлом году Болгария опосредованно экспортировала на Украину вооружение на сумму не менее миллиарда долларов, сообщает издание со ссылкой на свои источники. Это происходило задолго до того, как парламент Болгарии дал разрешение на такие поставки, и президент Болгарии Румен Радев не вмешивался в процесс, хотя на словах был против.

Euractiv специально отмечает, что вице-премьер и министр экономики Болгарии (до июля 2022 года) Корнелия Нинова, лидер Социалистической партии Болгарии, считающейся пророссийской, повторяла, что не позволит поставлять болгарское оружие для украинской армии.

Однако болгарская оружейная промышленность достигла рекордных продаж за границу, преимущественно в Польшу и Румынию, откуда оружие затем отправлялось на Украину.

Александр Михайлов, бывший исполнительный директор болгарской государственной компании «Кинтекс», через которую проходит экспорт оружия из страны, подтвердил рекордные показатели в 2022-м году.

«Когда есть международный вооруженный конфликт, всегда увеличивается использование товаров, связанных с обороной», – сказал Михайлов Euractiv Bulgaria.

Он добавил, что разрешения на экспорт оружия, выданные государством за это время, составили в общей сложности 1,1–1,3 милиларда евро.

«Болгарские оружейные компании не продают оружие и боеприпасы непосредственно украинским компаниям, потому что существует практика, когда это происходит через иностранные программы», – рассказал зданию Велизар Шаламанов, бывший исполняющий обязанности министра обороны, бывший председатель Наблюдательного совета Агентства НАТО по вопросам коммуникаций и информации, а ныне директор Атлантического клуба.

По его словам, существует программа с хорошим финансированием в Великобритании, США и Польше.

«Через эту программу покупается вооружение, необходимое для Украины, то есть деньги не украинские, а британские, американские, польские или европейские. Поэтому оно покупается через другие компании. Кроме того, важна логистика, а она, как мы все знаем, в основном организована через Польшу», – пояснил Шаламанов.

Болгария является одним из крупнейших производителей оружия и боеприпасов советского образца, используемых украинской армией, отмечает Euractiv.

Ныне Шаламанов и подобные ему болгарские политики выступают за то, чтобы София передала Киеву все свои танки и бронетехнику советских времен и заменила их современной западной техникой. Это касается как танков Т-72, так и самолетов Су-25 и МиГ-29. Шаламанов привел в качестве хороших примеров Чехию и Польшу, которые уже сделали это.

Как сообщал «ПолитНавигатор», с самого начала спецоперации РФ на Украине Болгария тайно отправляла Киеву боеприпасы и технику.