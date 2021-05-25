Болгарский депутат Европарламента обвинил Москву в создании македонцев

25.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Депутат Европарламента и зампред националистической партии ВМРО-БНД Ангел Джамбазки нервно отреагировал на поздравления Северной Македонии посольством России с Днем святителей Кирилла и Мефодия.

Российское посольство поздравило македонцев с праздником, сославшись на слова президента России Владимира Путина, заявившего, что грамотность в Россию пришла с территории Македонии.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Джамбазки, постоянно делающий провокационные заявления , не отмолчался и в этот раз. Он напомнил, что в Болгарии праздник ранее именовался Днем болгарского образования, культуры и славянской письменности, но в прошлом году он был официально переименован в День святых братьев Кирилла и Мефодия, болгарского алфавита, образования и культуры и славянской литературы.

И предложение назвать праздник «Днем болгарского алфавита», а не «славянской письменности» поступило именно от националистической партии ВМРО БНД. Сделано это было для того, «чтобы отделить праздник от попыток Скопье (Северной Македонии – ред.) присвоить кириллицу».

Политика особенно задел тот факт, что посольство России в Северной Македонии поздравило македонцев с праздником, сославшись на слова президента России Владимира Путина, заявившего, что грамотность в Россию пришла из Македонии.

«Это одна из самых постыдных и самых печальных ваших фальсификаций. Грамотность и православие пришли в сегодняшнюю Россию из Болгарии. Это факт. «Македонский алфавит» был создан вместе с македонским народом в Москве в 1945 году. Эта ложь и величайший позор. Вам должно быть стыдно», – обратился к посольству России в Северной Македонии Джамбазки.

Нужно отметить, что никакого отношения к созданию македонской нации СССР не имел. СФРЮ просто позаимствовало опыт большевиков по нацсроительству, когда в целях борьбы с «великорусским державным шовинизмом» те на пустом месте выделили из русского народа украинцев и белорусов, а из некоторых малых народов создали крупные: казанских татар из казанлы, тептяр, мишар и кряшен, алтайцев – из местных племен, мордву из родственных, но разных народов эрзя и мокша.

По тем же лекалам коммунистические власти Югославии, которые в то время находились в остром конфликте с Москвой, выделили из сербов черногорцев, из сербов мусульман создали народ «мусульмане» (впоследствии бошняки), а из западных болгар, стремясь оторвать их от просоветской на тот момент Болгарии – македонцев.