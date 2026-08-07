Украинское руководство во главе с кокаинистом Зеленским как будто специально провоцирует поляков.

Об этом на канале пропагандистки Натальи Влащенко заявила изгнанная из Зе-фракции депутат Верховной рады Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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« Большинство поляков нас ненавидят . Учитывая недальновидность власти, и то, что начали поднимать непонятных героев, которые в Польше героями не являются. И зачем это все закрутилось, кроме как для того, чтобы нас между собой рассорить , я причин не вижу», – жаловалась Скороход.

Прямо осудить героизацию гитлеровских коллаборационистов и указать, что они не являются героями не только для поляков, но и украинцев, – Скороход не решилась.

«И вообще у меня ощущение, что мы сейчас живем в мире Оруэлла, 1984, если посмотреть все его основные пункты, того государства эфемерного. Оно не эфемерное, оно здесь, в Украине.

И оно настолько здесь глубоко реализовано, что я не знаю, чего ожидать в будущем», – жаловалась бывшая участница Зе-банды.