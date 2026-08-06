Количество нападений на украинцев в Польше продлжает расти с каждым годом.

Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил воспевающий в своих публикациях бандеровцев киевский журналист Вахтанг Кипиани, ныне военнослужащий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кипиани утверждает, что поляки «отравились историей».

«Мы, к сожалению, достаточно поздно поняли, что это дойдет до не просто риторики в интернетах, а до кулаков», – говорит пособник укро-нацистов.

Он с ужасом отмечает, что «количество нападений на украинцев в Польше измеряется уже в сотянх».

«И за эти полгода количество нападений уже превысило количество нападений в прошлом году. То есть в этом году это будет примерно в два раза больше.

И это значит, что присутствием украинских мигрантов или беженцев в Польше, подпитываются настроения, подкручивается этот градус ненависти к украинцам, которые должны быть ответственными за Волынь, за обиды, нанесенные польскому обществу», – заявил Кипиани.