Бондаренко: Курти просчитался, недооценив военную силу Сербии

28.09.2021 12:09 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Нынешнее обострение в Косово произошло по вине «премьера» отторгнутого от Сербии края.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» директор Фонда прогрессивной политики, основатель проекта «Балканист. ру» Олег Бондаренко

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«Это обострение можно назвать экспромтом Альбина Курти, которого даже в самом Косово считают радикалом. На мой взгляд, он просчитался: раньше Белград был гораздо слабее, однако теперь Сербия активно начала сосредотачивать вокруг Косово свои силы, его административную границу патрулируют самолеты, там есть несколько вооруженных группировок», – сказал эксперт.

«Другое дело, что сейчас открытый конфликт никому не нужен. Александр Вучич три года назад предлагал провести своего рода разграничение — если бы оно состоялось, то сейчас этих проблем бы не было. Теперь же речь идет уже о принудительном разграничении», – говорит Бондаренко.

Обострение произошло 20 сентября после того, как косовские силовики запретили въезд транспорту с сербскими регистрационными знаками. После этого проживающие в северных районах края сербы начали протесты и возвели баррикады. Со стороны Сербии к границе подошли войска.

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