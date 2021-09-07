Бондаренко: Россия не смогла подготовить лидера для Украины

07.09.2021 18:00 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Даже если завтра американцы выйдут с Украины, Россия не сможет воспользоваться моментом и поставить своего человека в управление украинским государством, потому что за семь лет кадры так и не были подготовлены.

Об этом в эфире интернет-канала «Первый казацкий» заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интересный момент: завтра, условно, американцы встречаются с Путиным и говорят: «Забирай Украину, ставь кого хочешь». И у Путина большая проблема – ему некого ставить во главе Украины. Это большая ошибка и проблема России в том, что они не смогли даже за эти семь лет создать некоего более-менее вменяемого политика, который теоретически мог бы возглавить Украину, если она вдруг поменяет курс», – сказал политолог.

По его словам, у России нет системного подхода и видения мягкой силы для продвижения своих интересов на постсоветское пространство.

«Проблема России в том, что она может мыслить и создавать систему в рамках России, но она не мыслит категориями: как удержать государства, которые она считает своим подбрюшьем и сателлитами. Россия не мыслила стратегически в рамках этих государств. Это происходит по разным причинам объективным и субъективным, но всё-таки, у России не было системной работы на территории тех стран, которые она считала зоной своего влияния», – заключил Бондаренко.

Напомним, ранее в Тирасполе заявили, что мягкая сила больше не действует, России пора пересмотреть свою роль на Днестре.

Кроме того, самый известный литовский антифашист Альгирдас Палецкис получил шесть лет тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу Москвы.