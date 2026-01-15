Бортник: Некоторые посольства уже обсуждают эвакуацию из Киева

Вадим Москаленко.  
15.01.2026 14:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 77
 
Дзен, Киев, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Удары ВКС России по Киеву преследуют не только политические, но и сугубо военные цели, потому что перерезают логистику всей группировки ВСУ на Левобережье.

Об этом в интервью покинувшей Украину журналистке Наталье Влащенко заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Цель ударов по Киеву – повысить количество готовых к бунту украинцев, и создать гуманитарный кризис. И передать сигнал западным посольствам, организациям, что пора эвакуироваться. В одном из посольств уже рассматривают идею переезда во Львов или Польшу. Попытка усилить давление на Зеленского, на правительство. Увеличить количество готовых на любые российские требования.

Но есть еще и военный аспект очень интересный: Киев является логистическим хабом для фронта, для всего Левобережья Днепра. Потому что те потоки, которые идут в районе Черкасс, они маленькие.

И атака на Киев, кроме политических сигналов, – это попытка обрезать или ограничить логистику нашей 800-тысячной группировки, которая находится на той стороне. Это попытка снизить мощности ВПК, который тоже страдает. Из-за отсутствия электричества и всего остального», – сказал Бортник.

«То есть это такой больше системный большой подход, который нацелен на удушение Украины и украинских военных возможностей.

Россия дождалась холодной зимы. У нас такие холодные зимы случаются раз в 5-7 лет. Вот эта холодная зима пришла, которая наносит ущерба не меньше, нежели российские ракеты, потому что то, что они разбили, моментально замерзает. Рабочие не могут работать в этих условиях.

Цель России – сломить волю Украины к сопротивлению. То есть, чтобы Украина согласилась на российские условия по мирному урегулированию», – подытожил он.

