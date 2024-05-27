Бортник опять сватает Харьков в качестве столицы «альтернативной» Украины – и «президента» Януковича впридачу

Анатолий Лапин.  
27.05.2024 18:43
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия может создать в Харькове альтернативную Украину, во главе которой будет восстановлен бежавший в 2014-м экс-президент Виктор Янукович.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил политолог Руслан Бортник , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может создать в Харькове альтернативную Украину, во главе которой будет восстановлен бежавший в...

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По словам Бортника, Россия до сих пор считает Януковича легитимным президентом Украины.

«Если Россия захватит Харьков, то я не исключаю, что самолет с «легитимным» приземлится не в Минске, а приедет кортеж в Харьков. То есть, Россия может начать историю другой, легитимной Украины. Харьков, как он был в свое время использован большевиками при поддержке России в 1920-х годах.

Не только как первая столица, но как эта Криворожско-Донецкая республика, которая оппонировала УНР в Киеве, опираясь на Москву…

Для России легитимным президентом Украины является Янукович. Янукович – легитимный. Президент Порошенко-то был, но Янукович остается президентом, срок полномочий которого, с точки зрения России, не завершился в конституционно установленный срок. Понимаете, в чем разница. Поэтому я думаю, что Януковича могут реанимировать в ближайшее время для атаки на Зеленского. Легитимный будет атаковать легитимного», – заключил Бортник.

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