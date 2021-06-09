09.06.2021, Белград, Алексей Топоров
 
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Бошнякская пенсионерка, добившаяся сноса церкви, попала в больницу

Получившая скандальную известность после сноса церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в селе Коневич-Поле бошнякская...

Получившая скандальную известность после сноса церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в селе Коневич-Поле бошнякская пенсионерка Фата Орлович была госпитализирована в клинику легочных заболеваний Университетского клинического центра Тузлы.

Об этом сообщает портал N1, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пресс-секретарь клинического центра в Тузле Эрсия Ашчерич-Муединович подтвердила госпитализацию бабки с легочной болезнью.

«Это не коронавирус, – сказала официальный представитель больницы.- В настоящее время она проходит обследование и ей ставится диагноз».

Характерно, что Орлович почувствовала себя плохо буквально на следующий день после сноса церкви. После чего в ряде сербских пабликов в соцсетях появилась информация о том, что она умерла, которая оказалась преждевременной. При этом сербская общественность начала сбор пожертвований на строительство нового храма взамен снесенного.

Напомним, что храм Усекновения главы Святого Иоанна Крестителя в селе Коневич-Поле Республики Сербской БиГ был снесен по решению Европейского суда по правам человека по иску пенсионерки- бошнячки Фаты Орлович.

Фата Орлович и ее семеро детей покинули территорию Республики Сербской в начале 90-х после того, как ее муж Шачир ушел воевать за бошнякских сепаратистов. Впоследствии он попал в плен и был расстрелян. Когда по Дейтонским соглашениям произошел окончательный раздел БиГ, многие бошняки-мусульмане и хорваты перебрались на территорию Федерации, а сербы соответственно переехали в РС.


Неподалеку от пустующего дома Орловичей, на приусадебной территории был возведен православный храм. Вернувшаяся в 2000-м году в родное село, вдова боевика начала судебную тяжбу с СПЦ, и вела ее на протяжении двадцати лет, считая это делом своей жизни. От предложенных ей компромиссных вариантов она отказывалась.

Бошнякские, турецкие, арабские и западные СМИ действительно сделали из Фаты Орлович «жертву геноцида» и отчаянного борца с несправедливостью, а возведение церкви на ее придомовом участке отнесли к случаям проявления «доминирования определенной этнорелигиозной группы».

После сноса церкви пенсионерка заявила СМИ, что выпила на том месте «самый вкусный кофе в своей жизни».

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