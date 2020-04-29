Бошнякская верхушка накинулась на министра за желание депортировать мигрантов

29.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Министру безопасности БиГ Фахудину Радончичу лидеры крупнейшей и самой авторитетной бошнякской Партии демократического действия (ПДД) не дают осуществить его план по депортации из страны скрывающих свои личности нелегальных мигрантов.

Напомним, что ранее Радончич заявил, что если нелегалы «не хотят показывать свои паспорта и удостоверения личности сотрудникам наших спецслужб, вполне возможно, что они являются членами террористических группировок», которые находятся на территории Боснии в положении «спящих». Поэтому он объявил о начале процесса выявления и депортации таких мигрантов.

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При этом министр отметил, что поскольку «больше всего экономических мигрантов поступает из Афганистана и Пакистана», если официальные представители этих стран, в частности посол Пакистана не будут сотрудничать с Сараево в деле выявления и депортации нелегалов, он будет требовать объявить персоной нон грата посла Пакистана и выслать из его страны.

Фахрудин Радончич.

Как и ожидалось пакистанский посол Мухаммад Халид Рао эти угрозы проигнорировал. Позже в сараевской прессе появились статьи с критикой Радончича, утверждающие, что якобы пакистанский атташе пригласил министра в посольство с целью обсудить проблему, но Радончич утаил это. На это глава минбеза ответил: это наглая ложь, указанная встреча уже произошла, много раньше и касалась транспортировки в Пакистан тела умершего в БиГ гражданина этой страны.

Однако на этом критика Фахрудина Радончича не закончилась. Представитель бошнякской общины в Президиуме БиГ Шафик Джаферович и министр иностранных дел Бисера Туркович приняли пакистанского посла, в ходе которой тот якобы высказал намерение сотрудничать с Сараево по вопросам своих нелегалов. После чего Джаферович и Туркович стали обвинять Радончича в том, что тот «оскорбил» Мухаммада Халида Рао и «ввел в заблуждение общественность».

Мухаммад Халид Рао и Шефик Джаферович.

«Никто не имеет и не будет иметь поддержки в оскорблениях и угрозах высылки послов, аккредитованных в БиГ, особенно послов стран, которые неоднократно доказывали, что являются настоящими друзьями БиГ и ее граждан, – завил Джаферович. – В частности, чиновники, которые не имеют полномочий на это».

В ответ Радончич напомнил представителям бошнякской элиты, что пакистанский посол еще в январе этого года отказался сотрудничать с Министерством безопасности БиГ.

«Посол Пакистана не хотел признавать, что на основе международной базы данных и фотографий из Пакистана мы устанавливаем личность людей, и недавно мы откатали отпечатки пальцев нелегалов, и отправили информацию нашим крупным международным партнерам, – сообщил министр безопасности. – В итоге, отпечатки двух мигрантов были найдены на оружии и ящиках с боеприпасами в одной третьей стране, где готовили теракты. Наша разведка проделала большую работу, и я хочу побудить их (представителей посольства Пакистана – ред.) сотрудничать с нами соответствии с законом, а не рекомендациями отдельных политиков».

Следует отметить, что Фахрудин Радончич и Бисера Туркович являются представителями Партии демократического действия – крупнейшей бошнякской партии страны, руководит которой сын идеолога и практика бошнякского сепаратизма и современного панисламизма Алии Изетбеговича – Бакир Изетбегович, который по сути и является номинальным политическим лидером боснийских мусульман. Изетбегович пока не сказал своего слова по мигрантскому вопросу, но боснийские аналитики уже оценили сложившийся конфликт, как войну Фахрудина Радончича с ПДД, в которой у того нет шансов выиграть.

Остается задаться вопросом, почему сараевская элита заинтересована в том, чтобы на ее территории оседали мигранты с сомнительным прошлым. Предположений может быть несколько. В частности, еще отец нынешнего лидера ПДД Алия Изетбегович и его правая рука – верховный муфтий Мустафа Церич, в начале 90-ых призвали в страну моджахедов (см. заглавное фото)со всего мира для борьбы с «великосерской агрессии». В ходе войны подразделения боевиков из арабских стран, Ирана, Пакистана и Афганистана отметились безрассудной отвагой и средневековой жестокостью. Впоследствии многие осели в БиГ, женившись на местных женщинах, организовав закрытые общины, жившие по нормам шариата, где практиковались многоженство и женское обрезание. Впоследствии, после терактов в Нью-Йорке под давлением западных спецслужб Сараево пришлось выслать многих из них, еще одна партия «новых боснийцев» отправилась воевать на Ближний Восток и в Ирак.

Поэтому можно предположить, что руководство Сараево держит у себя в стране «правильных мусульман» для достижения определенных стратегических целей. Во-первых, эти люди могут использоваться для давления на боснийских сербов, не случайно недавно лагерь для них был разбит руководством страны на территории заброшенной сербской деревни, куда бежавшие оттуда жители четверть века не могли вернуться для из-за противодействия местных властей.

Во-вторых, близкие союзнические отношения сараевской и турецкой элит, в частности с режимом Реджепа Эрдогана, в которых бошняки охотно выполняют роль турецких вассалов, известны, и в свете объявленной турецким лидером мигрантской атаки на границу ЕС в Греции, можно предположить, что Сараево негласно готовит «второй фронт» против Европы.

В-третьих, популистская политика бошнякских властей провоцирует отток населения из БиГ, в первую очередь молодежи, и можно предположить, что из-за опасения потерять работоспособных граждан, сараевские власти готовятся замещать их управляемыми и бесправными «правильными мусульманами», что вдобавок увеличит удельный вес мусульман БиГ в пику православным сербам и католикам-хорватам.

1992 год. Босния. Моджахед с отрубленной головой сербского пленного.