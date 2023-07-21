Боснийские сербы поддержали попавшего под санкции США русофила из Сербии

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На территории разных регионов и городов Республики Сербской БиГ появились щиты в поддержку главы спецслужбы Сербии БИА Александара Вулина.

Ранее Вулин попал под санкции США за «продвижение злонамеренных действий России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сразу в нескольких городах и регионах Республики Сербской – в области Романия, городах Пале, Вышеград, Рогатица и Сребреница у дорог появились огромные билборды, посвященные Александру Вулину. На них изображен сам глава сербской спецслужбы БИА (аналога российского ФСБ) с подписью:«Поддержка Брату. Твоя Романия (Сребреница, Рогатица и тд, в зависимости от города и региона).

В социальных сетях Федерации (бошнякско-хорватской) Боснии и Герцеговины уже раздались призывы к уничтожению щитов, но пока на это еще никто не решился. Особую истерию у Сараево вызвало решение Вулина направить затравленных и исключенных из университета боснийской столицы сербских студенток на продолжение обучения в Академию национальной безопасности в Белграде.

Напомним, что Министерство финансов США внесло главу сербской спецслужбы БИА Александра Вулина в свой санкционный список. В решении ведомства указано, что тот «продвигает злонамеренные действия России». До этого Вулин руководил МВД и Министерством обороны. Считается, что он мог вызвать недовольство американцев из-за попыток вычистить государственные структуры от западных агентов влияния.

Также этого человека отличает последовательная русофилия. В отличие от большинства других членов команды президента Вучича, которые выказывали симпатии–антипатии к России в зависимости от геополитической ситуации, сербский силовик неизменно позиционировал себя как искренний друг и поклонник России и русского народа.