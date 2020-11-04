Брат пророссийского политзаключенного Казахстана: «Нельзя преследовать человека за личные взгляды»

04.11.2020, Москва, Алексей Топоров

Марлен Тайчибеков – брат арестованного в октябре казахстанскими властями пророссийского общественника Ермека Тайчибекова, написал открытое письмо руководству страны.

Автор письма убежден, что его брат невиновен в разжигании межнациональной розни, напротив он выступает за дружеские взаимоотношения между Россией и Казахстаном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В настоящее время уже больше месяца в городе Алматы СИЗО ЛА-155/18 держат моего брата Ермека Тайчибекова, которого обвиняют в совершении преступления, которого он не совершал, – пишет Марлен Тайчибеков. – Ермека пытаются осудить за пропаганду добрых, позитивных взаимоотношений между народами, проживающими в Казахстане.

Данная позиция Ермека, ни что иное, как желание видеть свою страну развивающейся, в достатке и мире. Это невозможно интерпретировать как умышленные действия, направленные на возбуждение межнациональной вражды и розни!

Не сомневаюсь, что наша страна, наше государство, его представители, не считают оскорблением казахов, принижающим их достоинство, хорошие, дружеские отношения между Россией и Казахстаном, во имя мира и поддержки друг друга, в том числе, в целях получения положительных аспектов экономического сотрудничества».

Автор письма убежден, что человека невозможно судить «по популярной статье 174, наказание по которой, предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы» – как за подобную позицию, так и в целом, за выражение собственных взглядов.

«Неужели, сопереживать, соболезновать, сочувствовать, запрещено законом?! – задается вопросом Тайчибеков. – В статьях и видеороликах он выражал свои собственные взгляды, высказывал, ни к чему не обязывающие, не призывающие, просто, свои субъективные рассуждения на происходящие в стране и в мире события, делился с подписчиками своим пониманием происходящего, планами на будущее.

Ни один закон Республики Казахстан не содержит запрета на размещение на личной странице в соцсети информации, состоящей из личных умозаключений, субъективных мнений. Такой способ сообщения, афиширования своих идей, мнений, позиций, не является запрещенным».

Автор письма искренне недоумевает по поводу того, почему государство Казахстан не может понять, что деятельность Ермека направлена на благо своей страны, которую он любит и почитает.

«Почему не принимается во внимание, что Ермек занимается благотворительностью, оказывая безвозмездно финансовую и юридическую помощь пожилым людям, спортсменам на пенсии, малоимущим, ветеранам ВОВ и многим другим. Почему игнорируются также сотни благодарностей от обездоленных, которым он оказывал правовую помощь?

Надеюсь, что наше государство, наша судебная система, справедливы, гуманны и не закроют глаза на вклад Ермека в развитие нашей страны! У Ермека много друзей по всему миру, которые всегда, в любое время, готовы принять его к себе.

Однако, считаю, как и многие другие люди, что Ермек Тайчибеков нужен нашей стране, нужен на свободе, а не в заточении, дабы вносить свой вклад в её развитие, на её благо, на благо нашего народа!», – заключает Марлен Тайчибеков.

Напомним, что общественный деятель Ермек Тайчибеков, известный как радикальный сторонник присоединения Казахстана к России, был арестован в Алма-Ате по обвинению в разжигании межнациональной розни. В интервью «ПолитНавигатору» политический узник рассказал о том, как в современно Казахстане идет целенаправленное подавление гражданского самосознания европейского, христианского, русского населения.