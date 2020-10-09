В Казахстане арестован активист, призывавший к вхождению в состав России

09.10.2020, Москва, Михаил Рябов

Общественный деятель Ермек Тайчибеков, известный как радикальный сторонник присоединения Казахстана к России, арестован местными властями по обвинению в разжигании межнациональной розни. В апреле Тайчибеков давал интервью «ПолитНавигатору».

Об аресте активиста сообщил Владимир Линдерман, организатор референдума о статусе русского языка в Латвии, который прошел в этой бывшей советской республике в 2012 году.

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«В Казахстане арестован Ермек Тайчибеков, сторонник присоединения Казахстана к России, этнический казах. Ему предъявляют разжигание национальной розни, срок лишения свободы по этой статье – от 5 до 10 лет.

Вот в чем разница между Казахстаном и Латвией: и там, и там есть русские, но в Казахстане нет русского сообщества, способного оперативно реагировать на подобные ситуации: организовать общественную и информационную поддержку, помочь с адвокатом и т.п. Если бы не родственники Ермека, никто бы и не узнал об аресте.

Тайчибеков уже отсидел несколько лет за свои пророссийские взгляды. Но не встал на унизительный «путь исправления». Храбрый человек», – отметил Линдерман.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Госдума РФ денонсировала соглашение об использовании военного объекта в Казахстане в интересах российской системы ПРО.

Казахстан проводит сильнейшую националистическую политику в своих северных регионах, которые являются исторически российскими, и выдавливает из этих мест русскоязычное население.

В Казахстане на государственном уровне идет насаждение национализма.

Недавно в Казахстане суд города Костанай приговорил к четырем с половиной годам тюремного заключения ополченца Евгения Щербака за участие в войне на стороне республик Донбасса.

Представители интеллигенции ранее осудили инициативу властей Казахстана по переводу местного алфавита на латиницу, поскольку это отбросит страну на десятилетия назад.