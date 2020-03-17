17.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Медицина, Политика, Сюжет дня
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Лукашенко: Пьяный и на тракторе коронавирусом не заболеет




Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал подчиненных чаще пить водку и ходить в баню, чтобы не заразиться короновирусом.

Советы президента показал в своем эфире телеканал СТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте. Я человек непьющий, но последнее время в шутку говорю, что водкой, наверное, не только руки надо мыть, но и в день 40−50 грамм в пересчете на чистый спирт — травить этот вирус. Но не на работе», – сказал Лукашенко.

Он также посоветовал сходить в сухую сауну, добавив, что «2−3 раза в неделю это полезно».

Кроме того, по мнению Лукашенко, от короновируса спасет трудотерапия.

«Приятно смотреть по телевизору — люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех, поле всех лечит», – заявил белорусский президент.

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