Бредовые идеи Украины неинтересны Европе

19.09.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Богатые американцы и европейцы не помогут вернуть Крым Украине.

Такое мнение в интервью «Комсомольской правде – Крым» высказал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

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Он скептически отнесся к планам экс-главы внешней разведки Украины Николая Маломужа, который полагает, что «крымчане сами побегут в Украину», которая станет «мощной державой» при помощи западных стран.

«Может быть, Украина и станет мощной державой, но лет через сто. Но пока перспективы или таких тенденций не видно. Может, это и будет, но не при нашей жизни и не при жизни наших детей», – сказал Фикс.

Он убежден, что украинская власть должна заняться наведением порядка в государстве и созданием условий для мира и достойной жизни граждан.

«Вместо этого они занимаются бредовыми идеями, которые не интересны даже Европе. Люди должны переболеть. А Крым вернулся в Россию на основании референдума, и это навсегда», – подчеркнул крымский политик.

По его словам, американцы и европейцы не будут вкладывать деньги в «бредовые идеи Украины» по возвращению Крыма.

«И богатые американцы, и богатые европейцы уже вкладывали в Украину сумасшедшие деньги на развитие, содержание, оборону и безопасность. И на выходе получилось, что все эти деньги разворовывались, и сейчас идут уголовные преследования в отношении первых лиц Украины и их окружения. Думаю, что скоро мы увидим конкретные результаты этой работы», – полагает Фикс.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее стало известно, как президент Украины Владимир Зеленский врет своим соотечественникам про Крым.