Зеленский лжет украинцам про Крым

17.09.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Президент Украины Владимир Зеленский дает своим согражданам обещания, которым не суждено быть выполненными.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил депутат Госсовета Республики Крым Владислав Гаранжа, давая оценку очередным обещаниям президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым.

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«Зеленский в очередной раз, как и его предшественник, абсолютно подменяет те главные задачи, которые стоят перед руководством государства. Самое главное, чего от него ждут украинцы, это изменения социально-экономической ситуации в стране, снижения уровня бедности. Помимо этого, они ждут шагов по прекращению огня на Донбассе. Зеленский, по сути, делает заявления, которым не суждено сбыться, тем самым обманывая украинский народ», – убежден Ганжара.

Он также полагает, что основная часть украинцев понимает, что Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации, и санкции как попытка давления на Россию не изменят ситуацию.

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