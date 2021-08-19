Брегович и албанский город Корча проигнорировали истерику косовских радикалов

19.08.2021 19:16 (Мск), Белград, Алексей Топоров

На сайте композитора и музыканта Горана Бреговича появилась информация о том, что он выступит 22 августа на Фестивале пива в албанском городе Корча.

Аналогичная информация появилась на сайте фестиваля, организаторы сообщили, что концерт знаменитого композитора будет закрывать мероприятие, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После того, как в косовских СМИ была развернута кампания против концерта Бреговича в албанском городе, ряд заявленных албанских артистов отказались от участия в фестивале, кто-то по идейным соображениям, а кто-то, уступив давлению радикалов в соцсетях.

«Жители Корчи небезразличны к боли и страданиям людей своей крови и своей нации! Напротив! – ответили сербофобам из Косово представители городского муниципалитета. – Корча и жители Корчи просто с достоинством и мудростью отказываются попадать в ловушку политических манипуляций в отношении нашего праздника, в котором будут выступать артисты из Албании, Косово, Македонии, Греции, Нидерландов, Швеции, Англии, Италии, Франции, США, а сейчас и боснийский серб».

В свою очередь, организаторы фестиваля отмечают, что каждый уголок мира приветствовал Бреговича, который годами пересекал границы Балкан, и (столица Албании) Тирана также приветствовала его во время концерта в 2006 году.

Напомним, что косовские СМИ и националисты подняли истерию по поводу выступления композитора Горана Бреговича на Фестивале пива в албанском городе Корча. Бреговича обвиняют в «анти-албанских взглядах» и в том, что его композиции вдохновляли сербских солдат во время контртеррористической операции Югославии в Косово. При этом в самой Албании подобная позиция косовских соплеменников поддержки не нашла.

Городок Корча – один из немногих в Албании, где преобладает местное православное население, составляющее 6% от всех граждан страны, преимущественно исповедующих ислам. Также в городке проживают православные македонцы (западные болгары), аромуны и греки.

Город Корча

Сам Брегович, получивший международную известность благодаря сотрудничеству в 90-х годах с кинорежиссером Эмиром Кустурицей, изначально позиционирует себя как человек мира и югослав: он родился в Боснии, его отец – хорват, мать – сербка, жена – бошнячка, а сам он живет в Париже.

В своей музыке он использует фольклорные элементы всех балканских народов, включая цыган, болгар и румын, а также соседствующих с полуостровом венгров.

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Ненависть албанских и бошнякских сепаратистов к нему связана со звуковой дорожкой к фильму Underground Эмира Кустурицы, ставшего гимном югославянства.

Ряд треков на него, такие как «Калашников» и «Месечина» (Лунный свет), выполненные в духе музыки цыганских духовых оркестров, стали популярны в среде сербских патриотов в 90-е годы.