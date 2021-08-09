Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
09.08.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Албания, Балканы, Дзен, Косово, Культура, Политика
Просмотров:

Албания проигнорировала Косово. На протест против выступления Бреговича вышли четверо

Спровоцированный СМИ Косово протест против выступления композитора сербского происхождения Горана Бреговича на Фесивале пива...

Спровоцированный СМИ Косово протест против выступления композитора сербского происхождения Горана Бреговича на Фесивале пива в городе Корча (Албания) провалился.

Об этом сообщает KlanKosova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


На призыв экс-депутата парламента Албании Куйтима Гюзи пикетировать возможное выступление Бреговича откликнулись кроме него всего три человека. В итоге, все четверо вышли на улицу с плакатом в котором даже умудрились переврать имя артиста: ««Грегора Бреговича не ждут на Фестивале пива, если он не извинится».

В свою очередь муниципалитет города Корча и организаторы фестиваля неоднократно заявляли, что приглашение Бреговича – это вопрос искусства, а не политики. При этом в сети появилась петиция, составленная неким албанцем из США за запрет композитору выступать на фестивале.

Но больше всего усердствовали в вопросе травли композитора СМИ соседнего Косово, выпускавшие материалы под заголовками ««Вдохновитель резни в Косово», «Вдохновитель и кумир кровавой сербской армии во время войн в экс-Югославии».



Как уже ранее сообщал «ПолитНавигатор», после того, как СМИ и пользователям Косово удалось поднять информационную волну, муниципалитет городка Корча попытался переложить всю «вину» за приглашение Горана Бреговича на организаторов Фестиваля пива. При этом на официальном сайте мероприятия имя композитора в качестве заявленного хедлайнера не указано и по сей день, нет Корчи и в гастрольном графике артиста, выложенном на его сайте.

Городок Корча – один из немногих в Албании, где преобладает местное православное население, составляющее 6% от всех граждан страны, преимущественно исповедующих ислам. Также в городке проживают православные македонцы (западные болгары), аромуны и греки.

Сам Брегович, получивший международную известность благодаря сотрудничеству в 90-х годах с кинорежиссером Эмиром Кустурицей, изначально позиционирует себя как человек мира и югослав: его отец – хорват, мать – сербка, жена – бошнячка, а сам он живет в Париже.

В своей музыке он использует фольклорные элементы всех балканских народов, включая цыган, болгар и румын, а также соседствующих с полуостровом венгров.

Ненависть албанских и бошнякских сепаратистов к нему связана со звуковой дорожкой к фильму Underground Эмира Кустурицы, ставшего гимном югославянства.

Ряд треков на него, такие как «Калашников» и «Месечина» (Лунный свет), выполненные в духе музыки цыганских духовых оркестров, стали популярны в среде сербских патриотов в 90-е годы.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть