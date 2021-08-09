Албания проигнорировала Косово. На протест против выступления Бреговича вышли четверо

09.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Спровоцированный СМИ Косово протест против выступления композитора сербского происхождения Горана Бреговича на Фесивале пива в городе Корча (Албания) провалился.

Об этом сообщает KlanKosova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На призыв экс-депутата парламента Албании Куйтима Гюзи пикетировать возможное выступление Бреговича откликнулись кроме него всего три человека. В итоге, все четверо вышли на улицу с плакатом в котором даже умудрились переврать имя артиста: ««Грегора Бреговича не ждут на Фестивале пива, если он не извинится».

В свою очередь муниципалитет города Корча и организаторы фестиваля неоднократно заявляли, что приглашение Бреговича – это вопрос искусства, а не политики. При этом в сети появилась петиция, составленная неким албанцем из США за запрет композитору выступать на фестивале.

Но больше всего усердствовали в вопросе травли композитора СМИ соседнего Косово, выпускавшие материалы под заголовками ««Вдохновитель резни в Косово», «Вдохновитель и кумир кровавой сербской армии во время войн в экс-Югославии».

Как уже ранее сообщал «ПолитНавигатор», после того, как СМИ и пользователям Косово удалось поднять информационную волну, муниципалитет городка Корча попытался переложить всю «вину» за приглашение Горана Бреговича на организаторов Фестиваля пива. При этом на официальном сайте мероприятия имя композитора в качестве заявленного хедлайнера не указано и по сей день, нет Корчи и в гастрольном графике артиста, выложенном на его сайте.

Городок Корча – один из немногих в Албании, где преобладает местное православное население, составляющее 6% от всех граждан страны, преимущественно исповедующих ислам. Также в городке проживают православные македонцы (западные болгары), аромуны и греки.

Сам Брегович, получивший международную известность благодаря сотрудничеству в 90-х годах с кинорежиссером Эмиром Кустурицей, изначально позиционирует себя как человек мира и югослав: его отец – хорват, мать – сербка, жена – бошнячка, а сам он живет в Париже.

В своей музыке он использует фольклорные элементы всех балканских народов, включая цыган, болгар и румын, а также соседствующих с полуостровом венгров.

Ненависть албанских и бошнякских сепаратистов к нему связана со звуковой дорожкой к фильму Underground Эмира Кустурицы, ставшего гимном югославянства.

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Ряд треков на него, такие как «Калашников» и «Месечина» (Лунный свет), выполненные в духе музыки цыганских духовых оркестров, стали популярны в среде сербских патриотов в 90-е годы.