Брексит оборачивается негативными последствиями для Украины

13.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Выход Великобритании из Европейского союза окажет существенное влияние на евроинтеграционные стремления Украины.

К такому выводу пришли опрошенные киевским интернет-изданием «Апостроф» украинские политические эксперты.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Так, аналитик Международного центра перспективных исследований Егор Киян говорит, что Брексит станет сильным ударом по единству Евросоюза, а с выходом Британии из ЕС центробежные тенденции получат серьезные аргументы.

«Собственно, влияние Брексита уже довольно ощутимо даже в Украине, где начинает звучать вопрос о целесообразности вхождения в структуру, от которой такое развитое государство, как Великобритания, старается дистанцироваться. Также сильнее будут проявляться персональные интересы и позиции конкретных членов ЕС. И если до этого Украине удавалось выстраивать отношения с ЕС как с институтом, то вполне возможно, что теперь придется искать более персонализированные подходы – а это гораздо более сложная задача», – опасается Киян.

Похожего мнения придерживается эксперт-международник «Украинского института будущего» Илья Куса, по мнению которого, ослабление ЕС открывает возможности для роста в нем внешних воздействий, чем воспользуется Россия.

«Тем более, что Великобритания, которая всегда серьезно выступала против России на международной арене, будет погружена в собственные проблемы, а Брексит уже давно стал глубоко внутренней британской проблемой, вопросом национальной идентичности. Поэтому ей будет не до давления на Россию и участия в решении украинского-российского конфликта. В условиях, когда наша позиция в Евросоюзе не слишком сильна как в плане информационного нарратива, так и конкретных позиций, Брексит однозначно обернется негативными политическими последствиями для нас», – резюмировал Куса.

Как сообщал «ПолитНаивгатор», в Британии вежливо послали Украину, предложившую Лондону безвиз после Брексита

Читайте также: Британская нация окончательно прощается с империей.