13.09.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, Украина
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Карасев объяснил, почему Киев отказался от денонсации договора по Азовскому морю

Пока можно говорить не об улучшении, а лишь о нормализации отношений между Россией и Украиной.

Об этом «Известиям» заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

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По его словам, Украина при новой власти не спешит продолжать процесс денонсации договоров с Россией, поскольку многие договоренности выгодны как раз украинской стороне.

«Например, после конфликта в Керченском проливе в прошлом году многие требовали разорвать соглашение об использовании Азовского моря. Но оно больше нужно как раз Киеву! Без него Россия полностью доминирует в акватории, может вообще не считаться с украинскими ВМС. В результате МИД Украины отказался от денонсации», – отметил эксперт.

Он полагает, что пока Москва и Киев не улучшают отношения, а лишь делают осторожные шаги.

«Я бы не говорил об улучшении. Это скорее нормализация отношений. Мы видим, что враждебности стало меньше, но пока всё равно между странами всё сложно», – резюмировал Карасев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина поставила на паузу процесс денонсации договоров с Россией.

При этом в Госдуме полагают, что Киев не откажется от враждебной политики в отношении РФ, но изберет другую тактику.

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