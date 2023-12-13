Британские корабли могут зайти на Украину обходными путями

Олег Кравцов.  
13.12.2023 10:36
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Создание «морской коалиции» Великобритании и Норвегии для помощи ВМСУ – это больше политический, а не военный шаг.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

Создание «морской коалиции» Великобритании и Норвегии для помощи ВМСУ – это больше политический, а...

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«Это намеренная эскалация напряженности. Это перенос усилий с северного балтийского направления, где Британия только закончила учения, на южное. Назвать серьезным военным союзом эту коалицию нельзя — это больше политический шаг. Демонстрация поддержки в непростой для Киева момент после провала контрнаступления.

Лондон сейчас — один из основных спонсоров режима, и ему надо что-то делать. Не думаю, что коалиция разрастется и английские, а уж тем более норвежские военные корабли появятся в Черном море», – сказал Орджоникидзе «Известиям».

Напомним, что ранее Британия объявила о передаче Украине двух списанных тральщиков класса Sandown, которые получили в ВМСУ названия «Черкассы» и «Чернигов».

При этом известный своими бравурно-победными заявлениями российский военный эксперт Алексей Леонков уверен, что боевая ценность этих кораблей равна нулю.

«Они нужны для траления морских мин, но неизвестно, смогут ли их использовать по прямому назначению — нет информации, что их передали с оборудованием. Использовать их в качестве боевых кораблей или баз морских дронов — это самоубийство.

Над Черным морем дежурят наши самолеты дальней радиолокационной разведки А-50, на дежурстве есть МиГи-31 с «Кинжалами», другие средства разведки. Эти корабли будут тут же обнаружены и уничтожены. Причем дорогостоящие «Кинжалы» на них тратить не надо, МиГи могут дать целеуказание», – считает Леонков.

При этом он считает, что тральщики можно по территориальным водам Турции, Болгарии доставить в порты Румынии, а оттуда попробовать перевезти по суше на Дунай или в черноморские порты Украины, но, по словам эксперта, «первый же их боевой выход закончится уничтожением».

Не исключает Леонков, что тральщики можно перевезти на Украину, воспользовавшись каналом Рейн – Майн – Дунай – такой путь займет около трех недель.

«Новые тральщики будут способствовать эскалации. Возможны провокации. Но, думаю, российский флот в таком случае примет все необходимые меры, и они будут эффективными. С практической же точки зрения появление двух противоминных кораблей ничего не решит. Минные постановки, о которых говорят британцы, — это дело рук украинской стороны, и решать эту проблему никто там не собирается», – в свою очередь говорит Орджоникидзе.

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