Британия намерена реанимировать ВМСУ

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Великобритания и Норвегия намерены поставлять корабли для украинских военно-морских сил.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-службу министерства обороны Британии.

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«Новая коалиция будет оказывать Украине долгосрочную поддержку, включая обучение, оборудование и инфраструктуру для укрепления безопасности на Черном море», – говорится в сообщении.

Указывается, что блокада со стороны РФ значительно снизила способность Украины экспортировать товары морским путем.

«Новая коалиция по морским возможностям будет координировать поддержку, которую Британия, Норвегия и другие страны оказывают Украине. В долгосрочной перспективе это поможет Украине преобразовать свой военно-морской флот, сделав его более совместимым с западными союзниками, более совместимым с НАТО и укрепить безопасность в Черном море», – заявил британский министр обороны Грант Шаппс.

В Лондоне обещают, что «морская коалиция» будет тесно сотрудничать с ВМС и минобороны Украины «для развития ряда возможностей, включая быстрое развитие военно-морских сил на Черном море, модернизацию украинской морской пехоты и речных патрульных кораблей для защиты прибрежных районов, а также внутренних водных путей».

«Два минных корабля Королевского флота передаются из состава Королевского флота в Вооруженные силы Украины (ВСУ) с целью укрепления способности Украины действовать на море», – уточнили в минобороны Великобритании.