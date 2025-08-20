Британский аналитик: Надо пригрозить России объявлением войны

Анатолий Лапин.  
20.08.2025 12:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 735
 
Настоящими гарантиями безопасности Украины станет готовность Запада объявить войну России в случае продолжения СВО.

Об этом в эфире Talk TV заявил британский аналитик Дэн Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Переговоры, похоже, постоянно ведутся на условиях, которые примет Путин, а не Зеленский, не Украина и не Запад. Отчасти это связано с тем, что Трамп решил больше сотрудничать с Путиным, чем с Зеленским.

Многие люди думают, что, раз Зеленского не выгнали из Овального кабинета, не оскорбляли открыто Трамп и Вэнс, то это какой-то прогресс. Но это не так, это не прогресс.

Любое урегулирование должно включать в себя заявление Запада Путину, что, если он снова вторгнется в Украину, если он снова вторгнется в другое суверенное государство, мы будем с ним воевать.

Гарантии безопасности — это когда мы говорим Путину: «Если вы снова вторгнетесь в Украину, если вы попытаетесь расширить свои завоевания в Украине, если вы вторгнетесь в другое иностранное государство, в другое суверенное государство, мы объявим вам войну», – петушился Ходжес.

