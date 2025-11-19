Британский министр обороны похвастался: Отправил атомную подлодку гонять российское водолазное судно

Анатолий Лапин.  
19.11.2025 14:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 408
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Россия


В Британии внимательно отслеживают действия российского океанографического исследовательского судна «Янтарь», которое засечено в районе Ла-Манша.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Британии внимательно отслеживают действия российского океанографического исследовательского судна «Янтарь», которое засечено в районе...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Напомним, ранее ВМС США заявили, что, что спускаемые аппараты с борта судна «Янтарь», способны перерезать подводные кабели связи, в частности, обеспечивающие работу сети Интернет. В январе текущего года «Янтарь» уже был замечен в территориальных водах Великобритании, тогда Лондон выражал опасения, что исследовательское судно собирает данные о «стратегически значимых подводных кабелях».

«Мы впервые сталкиваемся с подобными действиями «Янтаря»… относимся к этому чрезвычайно серьезно.

Я изменил правила применения силы, чтобы мы могли более внимательно следить за действиями «Янтаря», когда он находится в наших водах. У нас есть военные варианты наготове на случай, если «Янтарь» изменит курс.

Я не буду раскрывать их, потому что это только сделает президента Путина умнее. Но я просто скажу вам, что мы сделали в прошлый раз. Когда «Янтарь» был в британских водах, мы подняли на поверхность британскую атомную подводную лодку, которая следила за каждым его движением.

Подводную лодку, о которой они не знали, и которая помогла отследить каждое его движение», – похвалился Хили.

Входящее в состав Северного флота судно «Янтарь» может быть носителем глубоководных обитаемых и автономных аппаратов, в том числе способных спускаться на глубину более 6 км, проводить там съемку, а также работы при помощи роботов, спускать на грунт грузы массой до 200 кг.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить