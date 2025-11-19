Британский министр обороны похвастался: Отправил атомную подлодку гонять российское водолазное судно
В Британии внимательно отслеживают действия российского океанографического исследовательского судна «Янтарь», которое засечено в районе Ла-Манша.
Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Напомним, ранее ВМС США заявили, что, что спускаемые аппараты с борта судна «Янтарь», способны перерезать подводные кабели связи, в частности, обеспечивающие работу сети Интернет. В январе текущего года «Янтарь» уже был замечен в территориальных водах Великобритании, тогда Лондон выражал опасения, что исследовательское судно собирает данные о «стратегически значимых подводных кабелях».
«Мы впервые сталкиваемся с подобными действиями «Янтаря»… относимся к этому чрезвычайно серьезно.
Я изменил правила применения силы, чтобы мы могли более внимательно следить за действиями «Янтаря», когда он находится в наших водах. У нас есть военные варианты наготове на случай, если «Янтарь» изменит курс.
Я не буду раскрывать их, потому что это только сделает президента Путина умнее. Но я просто скажу вам, что мы сделали в прошлый раз. Когда «Янтарь» был в британских водах, мы подняли на поверхность британскую атомную подводную лодку, которая следила за каждым его движением.
Подводную лодку, о которой они не знали, и которая помогла отследить каждое его движение», – похвалился Хили.
Входящее в состав Северного флота судно «Янтарь» может быть носителем глубоководных обитаемых и автономных аппаратов, в том числе способных спускаться на глубину более 6 км, проводить там съемку, а также работы при помощи роботов, спускать на грунт грузы массой до 200 кг.
