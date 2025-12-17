«Всё лучше, чем Зе-пропаганда» – укро-генерал рад, что «суспильство» погрязло в мракобесии

Вадим Москаленко.  
17.12.2025 18:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 38
 
Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


На Украине переживают небывалый подъём всякого рода «вещуны, гадалки и оккультисты».

Об этом на канале пропагандиста Александра Близнюка заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал-майор Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине переживают небывалый подъём всякого рода «вещуны, гадалки и оккультисты». Об этом на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Что касается переговоров, к сожалению, мы в своем большинстве можем значительно больше нагадать на картах Таро. Кстати, украинское общество достаточно серьезно подсело на эти все вещи. А психологи прекрасно знают, что когда обращаются к гадающим, то это показывает неуверенность в обществе и в ощущении взаимодействия между властью и народом.

Народ оторван от власти, власти совершенно начхать на народ, и каждый живёт в своем мире. И когда власть в информационном поле молчит, народ начинает искать тех, кто может что-то разложить и спланировать», – рассуждал укро-генерал.

«Поэтому вещуны, гадалки и оккультисты сейчас на достаточно серьезном подъеме. И дай бог им крепкого здоровья и вдохновения, и профессионального роста. Потому что как раз они много вещей говорят украинскому народу, и достаточно часто положительных вещей. Не вижу ничего страшного, раз уж наша власть молчит», – добавил Кривонос.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить