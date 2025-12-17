«Всё лучше, чем Зе-пропаганда» – укро-генерал рад, что «суспильство» погрязло в мракобесии
На Украине переживают небывалый подъём всякого рода «вещуны, гадалки и оккультисты».
Об этом на канале пропагандиста Александра Близнюка заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал-майор Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Что касается переговоров, к сожалению, мы в своем большинстве можем значительно больше нагадать на картах Таро. Кстати, украинское общество достаточно серьезно подсело на эти все вещи. А психологи прекрасно знают, что когда обращаются к гадающим, то это показывает неуверенность в обществе и в ощущении взаимодействия между властью и народом.
Народ оторван от власти, власти совершенно начхать на народ, и каждый живёт в своем мире. И когда власть в информационном поле молчит, народ начинает искать тех, кто может что-то разложить и спланировать», – рассуждал укро-генерал.
«Поэтому вещуны, гадалки и оккультисты сейчас на достаточно серьезном подъеме. И дай бог им крепкого здоровья и вдохновения, и профессионального роста. Потому что как раз они много вещей говорят украинскому народу, и достаточно часто положительных вещей. Не вижу ничего страшного, раз уж наша власть молчит», – добавил Кривонос.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: