«Людей в армии полно, а менять на передовой – некем»: ВСУшники остались без отпусков и ротации

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Самая главная проблема для ВСУ на сегодня – невозможность замены бойцов на линии фронта.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире 24 канала заявил секретарь оборонного комитета ВР, полковник СБУ Роман Костенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущая, сославшись на информацию из военных источников, заметила, что на фронте есть участки, где на километры нет позиций ВСУ.

Костенко подчеркнул, что проблема не в том, что вообще нет людей в армии, а есть острый дефицит именно на линии боевых действий, что не дает возможности ротаций.