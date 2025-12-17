«Людей в армии полно, а менять на передовой – некем»: ВСУшники остались без отпусков и ротации

Самая главная проблема для ВСУ на сегодня – невозможность замены бойцов на линии фронта.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире 24 канала заявил секретарь оборонного комитета ВР, полковник СБУ Роман Костенко.

Ведущая, сославшись на информацию из военных источников, заметила, что на фронте есть участки, где на километры нет позиций ВСУ.

Костенко подчеркнул, что проблема не в том, что вообще нет людей в армии, а есть острый дефицит именно на линии боевых действий, что не дает возможности ротаций.

«Кто-то ранен, он выбыл. На его место нужно, чтобы пришел кто-нибудь другой. И вот проблема. У нас проблема, что из-за отсутствия людей мы не можем людей менять, давать нормальные ротации ребятам, давать нормальные отпуска.

Мы наголосовали законопроектов об отпусках, а отправлять в них ребят не можем, потому что нет кем их заменить», – признал полковник.

