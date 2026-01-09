Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В западных СМИ появились версии, будто США устроили настоящую военную операцию по захвату танкера «Маринера», потому что он перевозил что-то секретное и опасное.

Однако отставной офицер британского флота Том Шарп назвал такую версию теорией заговора в подкасте газеты «Телеграф», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Разумеется, тут же появились теории заговора. На борту было что-то действительно ценное. Но если так, почему они не высадились на борт у берегов Венесуэлы? Если это было действительно приоритетной задачей, то почему было не отправить военных и спецназ», – сказал Шарп.

Сам же он объясняет погоню через Атлантику за танкером и его захват более тривиально.