Британский офицер рассказал о слухах о тайном грузе на захваченном танкере

Елена Острякова.  
09.01.2026 15:34
  (Мск) , Москва
В западных СМИ появились версии, будто США устроили настоящую военную операцию по захвату танкера «Маринера», потому что он перевозил что-то секретное и опасное.

Однако отставной офицер британского флота Том Шарп назвал такую версию теорией заговора в подкасте газеты «Телеграф», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Разумеется, тут же появились теории заговора. На борту было что-то действительно ценное. Но если так, почему они не высадились на борт у берегов Венесуэлы? Если это было действительно приоритетной задачей, то почему было не отправить военных и спецназ», – сказал Шарп.

Сам же он объясняет погоню через Атлантику за танкером и его захват более тривиально.

«Я думаю, скорее всего, они просто упустили его из виду. И тогда это стало погоней из-за уязвленного самолюбия. Им нужно было захватить этот корабль, потому что их самолюбие задето»,  – сказал Шарп.

