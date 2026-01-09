Британский офицер рассказал о слухах о тайном грузе на захваченном танкере
В западных СМИ появились версии, будто США устроили настоящую военную операцию по захвату танкера «Маринера», потому что он перевозил что-то секретное и опасное.
Однако отставной офицер британского флота Том Шарп назвал такую версию теорией заговора в подкасте газеты «Телеграф», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Разумеется, тут же появились теории заговора. На борту было что-то действительно ценное. Но если так, почему они не высадились на борт у берегов Венесуэлы? Если это было действительно приоритетной задачей, то почему было не отправить военных и спецназ», – сказал Шарп.
Сам же он объясняет погоню через Атлантику за танкером и его захват более тривиально.
«Я думаю, скорее всего, они просто упустили его из виду. И тогда это стало погоней из-за уязвленного самолюбия. Им нужно было захватить этот корабль, потому что их самолюбие задето», – сказал Шарп.
