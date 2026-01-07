Британский премьер: По всей Украине строятся защищённые объекты под заход войск НАТО
На Украине уже началась подготовка к вводу НАТОвских войск в случае, если Запад добьется от России прекращения СВО и заморозки по линии фронта.
Об этом сообщил Британский премьер Кир Стармер после заседания «коалиции желающих», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«По всей Украине строятся защищённые объекты для хранения оружия и военной техники. С нашими партнёрами по коалиции мы договорились о том, что будем участвовать в этом.
Это прокладывает путь к созданию правовой базы, в рамках которой вооруженные силы Британии, Франции и партнеров могли бы действовать на украинской земле, обеспечивая безопасность украинского неба и морей», – сказал Стармер.
Руководители Британии и Франции подписали сегодня с диктатором Зеленским отдельную декларацию, где обязались на ввод войск.
«С этими документами мы продолжим работу с парламентами партнёров, чтобы на тот момент, когда дипломатия сработает на окончание войны, у нас была полная готовность разместить силы «Коалиции желающих», – хвастался Зеленский.
Канцлер Германии Фридрих Мерц не стал отставать.
«Мы хотим помочь создать сильные ВСУ, которые будут надёжно сдерживать Россию», – подчеркнул канцлер.
Сенатор Дмитрий Рогозин удивлён:
«Даже после поражения России в Крымской войне 1853-1856 годов ни Англии, ни Франции, ни туркам с сардинцами в голову не приходили такие мысли. Стармер, конечно, неграмотный человек и дурак по большому счёту, но всё же должен понимать, что мы сделаем с их сраным королевством, если они действительно попытаются реализовать этот бред».
Военкор Александр Харченко прогнозирует:
«Мира как не было, так и не будет. Россия не примет разворачивание баз НАТО на Украине».
Политик Сергей Григоров, участвующий в СВО как доброволец, написал:
«В общем пока идём до Ужгорода и Измаила. А там посмотрим. Придётся ли брать Берлин и Париж».
